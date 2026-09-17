«Убийца был двойным агентом»: что на самом деле стояло за смертью главы правительства Российской империи Петра Столыпина

115 лет назад умер глава правительства Российской империи Пётр Столыпин. Он стал жертвой покушения агента охранного отделения Дмитрия Богрова.
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