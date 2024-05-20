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«Малая земля» подверглась атаке украинских дронов

«Малая земля» подверглась атаке украинских дронов

В городе-герое Новороссийске прошла торжественная церемония открытия кинофестиваля «Малая Земля». По красной дорожке прошли организаторы фестиваля, режиссеры и актеры, представляющие конкурсные картины, а также популярные актеры театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, диктор Центрального телевидения, телеведущая Татьяна Судец, Антон Багров, Мария Болтнева, Мария Голубева, Михаил Морозов, Эвелина Бледанс, Андрей Межулис, Яна Крайнова, певцы и музыканты Сергей Савин, Афина, Антон Зацепин, и бессменный участник фестиваля, певица и композитор Екатерина Семенова.

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