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Военное обозрение

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Казнь графа Эгмонта: как верный слуга Габсбургов стал государственным изменником

Казнь графа Эгмонта: как верный слуга Габсбургов стал государственным изменником

Можно ли годами служить королю, воевать за него, сохранять приверженность государственной религии — и всё равно однажды оказаться изменником? С графом Ламоралем Эгмонтом произошло именно это, причём он до последнего, похоже, не считал себя врагом государства и государя.

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