Карен Хачанов: Проблема социальных сетей в том, что могут повернуть против тебя все что угодно

Накануне стартующего завтра в основной сетке турнира «Ролан Гаррос» корреспондент АН побеседовал с Кареном Хачановым о том, как он себя ощущает на старте физически и психологически, с учетом недавней травмы и радикальных выпадов отдельных пользователей соцсетей.
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