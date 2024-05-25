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Карен Хачанов: Проблема социальных сетей в том, что могут повернуть против тебя все что угодно

Карен Хачанов: Проблема социальных сетей в том, что могут повернуть против тебя все что угодно

Накануне  стартующего завтра в основной сетке турнира «Ролан Гаррос»  корреспондент АН побеседовал с Кареном Хачановым   о том, как он себя ощущает на старте  физически и психологически, с учетом недавней травмы и радикальных выпадов отдельных пользователей соцсетей.

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