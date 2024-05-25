Карен Хачанов: Проблема социальных сетей в том, что могут повернуть против тебя все что угодно

Накануне стартующего завтра в основной сетке турнира «Ролан Гаррос» корреспондент АН побеседовал с Кареном Хачановым о том, как он себя ощущает на старте физически и психологически, с учетом недавней травмы и радикальных выпадов отдельных пользователей соцсетей.