Вчера у наших была хорошая охота: То есть подтверждаются предположения, что атаки на наши тыловые и не очень тыловые аэродромы велись с территории России.
Хорошая охота!
Комментарии
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Аудрюс
Задержали? Молодцы! А теперь меня больше интересует сколько дали этому ушлепку? Лет двадцат пять, без права досрочного освобождения, чтобы другим было неповадно и что бы народ российский был удовлетворен наказанием!
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1 час.
Нина СаковичКостенко
ПЕреправить в соседнее государство в Белоруссию Там смертная казнь узаконенна !
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1 час.
Oleg Prauskov
Надо чтоб этот ублюдок не жожил даже до первого слушания в суде!!!!
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1 час.
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