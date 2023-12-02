ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Олег Шабалин
    Они сделают вид,что раскаялись и исправились.Лет через пятьдесят новая кровища.Хрущёв это УЖЕ проделывал.В том что пр...Ты уже пожил свое...
  • Дмитрий Бакланов
    Существует, но низкая 6% всего. По методике, для эффективной работы рынка нужно 10-12. Работодатели вынуждены перепла..."Их выселять надо...
  • Сергей Лепехов
    Эти тоже всех подряд отправляли на фронт в 45-м. Не спасло...Ты уже пожил свое...

Хорошая охота!

Хорошая охота!

Вчера       у  наших  была  хорошая   охота: То   есть     подтверждаются    предположения,  что  атаки    на  наши   тыловые  и  не  очень  тыловые     аэродромы    велись      с  территории   России.

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Комментарии
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Аудрюс
Задержали? Молодцы! А теперь меня больше интересует сколько дали этому ушлепку? Лет двадцат пять, без права досрочного освобождения, чтобы другим было неповадно и что бы народ российский был удовлетворен наказанием!
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1 час.
Нина СаковичКостенко
ПЕреправить в соседнее государство в Белоруссию Там смертная казнь узаконенна !
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1 час.
Oleg Prauskov
Надо чтоб этот ублюдок не жожил даже до первого слушания в суде!!!!
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1 час.

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