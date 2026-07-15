Солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте. «Меня ждут последствия»

Солист группы «Три дня дождя» лег в рехаб после политических заявлений со сцены Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов лег на лечение в рехаб после того, как он сорвал концерт в Екатеринбурге высказываниями о политике и СВО и написал об отъезде из страны.