Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте. «Меня ждут последствия»

Солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте. «Меня ждут последствия»

Солист группы «Три дня дождя» лег в рехаб после политических заявлений со сцены Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов лег на лечение в рехаб после того, как он сорвал концерт в Екатеринбурге высказываниями о политике и СВО и написал об отъезде из страны.

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