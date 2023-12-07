Малайзия вводит систему электронных виз с 1 января 2024 года

Начиная с 1 января 2024 года, все иностранцы, прибывающие в Малайзию, обязаны будет предъявить на пограничном контроле пин-код в формате PDF, который они могут получить через онлайн-анкету, сообщают РИА Новости со ссылкой на иммиграционную службу Малайзии.