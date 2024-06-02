Мальчик утонул в озере на Щелоковском хуторе

Минувшей ночью, 1 июня, на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде произошел трагический инцидент. Тело 16-летнего подростка было найдено в первом озере после того, как спасатели и очевидцы попытались его реанимировать.
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