Из-за нехватки людей ВСУ разрешили брать на службу дезертиров

Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных солдат, передает РИА Новости со ссылкой на письмо директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому.
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