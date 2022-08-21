Военное обозрение

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Генштаб ВСУ сообщил о занятии российскими военными южных окраин Благодатного на Николаевском направлении

Генштаб ВСУ сообщил о занятии российскими военными южных окраин Благодатного на Николаевском направлении

Генштаб ВСУ признал успехи российской армии на Николаевском направлении, заявив, что в районе Благодатного подразделения союзных сил вышли на южную окраину населенного пункта.

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