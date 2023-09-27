Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Мексике много патриотов России готовых служить ей

В Мексике много патриотов России готовых служить ей

Мексиканские братья прибывают в Рязань чтоб послужить казачеству и России Мексиканец Ромео, сотрудник мексиканской Торгово Промышленной Палаты, влюбленный в Россию и мечтающий служить в казачем подразделении на СВО, прибыл в Рязань.

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