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Китайский минивэн за 13 млн рублей ломает педаль тормоза «в пол» — что происходит с безопасностью роскошных авто?

Китайский минивэн за 13 млн рублей ломает педаль тормоза «в пол» — что происходит с безопасностью роскошных авто?

Представьте: вы едете на роскошном семиместном минивэне за 13 миллионов рублей, и при обычном торможении «в пол» со скорости 100 км/ч педаль просто разрушается.

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