«Мне женщина в доме без надобности»: дальнобойщик рассказал, почему предпочитает жить один

Одному жить страшно. А вдруг парализует, инсульт или инфаркт, скорую некому будет вызвать. Так и умрёшь в одиночестве и найдут твой скелет в постели через месяц.

Владимир

Я видел, что происходит с теми, кто живёт один. Вернее следы пребывания от него. Когда труп провонялся, соседи вызвали участкового, зашли, а там опарыши кишат. Жара стояла. А может он какое-то время живой лежал и на помощь никто не пришёл.