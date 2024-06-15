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«Мне женщина в доме без надобности»: дальнобойщик рассказал, почему предпочитает жить один

«Мне женщина в доме без надобности»: дальнобойщик рассказал, почему предпочитает жить один

Для многих мужчин брак является источником беспокойства, но Вячеслав, бывший дальнобойщик, считает такие волнения напрасными.

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Комментарии
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Владимир
Одному жить страшно. А вдруг парализует, инсульт или инфаркт, скорую некому будет вызвать. Так и умрёшь в одиночестве и найдут твой скелет в постели через месяц.
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9 час.
LD
Leon Dan
Превратишься в привидение и будешь пугать соседей и разгонять дворовые шумные компании.
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9 час.
Владимир
Я видел, что происходит с теми, кто живёт один. Вернее следы пребывания от него. Когда труп провонялся, соседи вызвали участкового, зашли, а там опарыши кишат. Жара стояла.  А может он какое-то время живой лежал и на помощь никто не пришёл.
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9 час.

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