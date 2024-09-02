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Замглавы Ленинградского военного округа задержали по делу о взятке в особо крупном размере

Замглавы Ленинградского военного округа задержали по делу о взятке в особо крупном размере

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам получения взятки в особо крупном размере.

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