Ставропольские десантники заняли опорный пункт ВСУ у Вербового и захватили в плен четверых военнослужащих ВСУ

В ходе одного из боев у данного населенного пункта, штурмовые группы Ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами.
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