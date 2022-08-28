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Архангелогородцы стали чаще отказываться от проверок на детекторе лжи

Архангелогородцы стали чаще отказываться от проверок на детекторе лжи

За два года соискателей в Архангельске, согласных на собеседование под полиграфом, стало меньше.Об этом сообщает сервис SuperJob, в опросе которого приняли участие HR-менеджеры и представители экономически активного населения из всех округов страны.

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