Биржа Shelbit обработала не менее $4 млрд долларов, предположительно подключив иранские игорные сети

По данным расследования Reuters, криптовалютная биржа Shelbit обработала не менее $4 миллиард долларов, предположительно подключив иранские игорные сети, связанные с государством организации и криптовалютные платформы.
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