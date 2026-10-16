«Ювентус» уверенно возглавил таблицу Лиги Европы после победы 2:1 над «Сельтой» 15 октября. Итальянская команда лидирует благодаря лучшей разнице мячей.
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