Армия России атаковала крупнейшие металлургические комбинаты в Кривом Роге и Запорожье. Металлургический комбинат в Кривом Роге — одно из крупнейших предприятий Украины, он обеспечивал металлопродукцией военно-промышленный комплекс врага, сообщает Минобороны России.
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