«России предстоит идти вперед и созидать будущее» Путин выступил с новогодним обращением у стен Кремля

Путин в новогоднем обращении: России предстоит идти вперед и созидать будущее Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам и заявил, что стране предстоит идти вперед и созидать будущее.
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