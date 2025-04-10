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Царьград

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Журналист Бомон выдал секреты быта Макрона: 20 пар очков и страсть к Dior

Журналист Бомон выдал секреты быта Макрона: 20 пар очков и страсть к Dior

Журналист Оливье Бомон в своей новой книге "Трагедия Елисейского дворца" описал детали быта и привычек президента Франции.

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