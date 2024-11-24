Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Шойгу не виновен? "Тайная политика" прогнозирует новые дела

Шойгу не виновен? "Тайная политика" прогнозирует новые дела

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Силовики не выявили причастность Сергея Шойгу и других бывших и действующих топ-чиновников Минобороны РФ к преступлениям, которые, по версии следствия, совершал замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

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Комментарии
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vagas Karlito
Не выявили причастности!? А как в отношении не полного служебного соответствия?)) Ведь  воровали в его  компетенции! Или нет? К  тому же обороноспособности нанесен тяжелый урон! Что то здесь  не так!
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4 час.
ВР
Вова Рябов
От куда денежки у семейства
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