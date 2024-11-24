Шойгу не виновен? "Тайная политика" прогнозирует новые дела

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Силовики не выявили причастность Сергея Шойгу и других бывших и действующих топ-чиновников Минобороны РФ к преступлениям, которые, по версии следствия, совершал замглавы военного ведомства Тимур Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии