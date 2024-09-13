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Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

Джастин Тимберлейк заключил сделку со следствием по делу о вождении в нетрезвом виде. Артист согласился признать свою вину в нарушении правил дорожного движения – это гораздо менее серьёзное правонарушение, чем первоначальное обвинение.

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