Предсказавшая убийство Кеннеди ясновидящая предрекла нападение «друга» на Россию в 2025 году

Мировые державы столкнулся в конфликте, предсказала Джин Диксон. Известная американская ясновидящая Джин Диксон, которая прославилась после ряда предсказаний, говорила о конфликте России и ее бывшего друга.
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