В Чите участник СВО дал миллион ради спасения декабристского острога

Участник СВО из Читы Роман Маринин пожертвовал миллион рублей на спасательные археологические работы, чтобы сохранить объект культурного наследия «Старая Чита» на пересечении улиц Селенгинской и Столярова.
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