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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрэнк Мэйсон и «Нанси» прекратили сотрудничество по соглашению сторон

Мэйсон проводил свой второй сезон за французский клуб. 30-летний американский разыгрывающий набирал 15,5 очка, 3,3 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру в национальном чемпионате.

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