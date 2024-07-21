Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Украинки как и украинцы - просто субэтнос великого этноса русских (просто младшая ветвь - с комплексами)) Как справед...Почему в советско...
  • Анатолий Страшко
    Я хорошо помню как вёл себя и Шохин и Путин при встречах с олигархатом раньше. Впечатление было  такое, что Шохин дер...Насколько далеко ...
  • Алексей Тан
    Кстати.... одно из отличий исконно РУССКОЙ женщины (девушки),от не русских... это у Руссских женщин всегда ЧИСТЫЕ НОГ...Почему в советско...

Покорение Нью-Йорка: визит Сергея Лаврова в США стал символом российского дипломатического прорыва

Покорение Нью-Йорка: визит Сергея Лаврова в США стал символом российского дипломатического прорыва

Глава МИД РФ Сергей Лавров. REUTERS Достаточно сжатый, но крайне насыщенный визит Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк стал одним из символов российского дипломатического наступления, которое сегодня идет на всех фронтах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх