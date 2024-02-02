В Молдавии посмели требовать у России не открывать избирательные участки в Приднестровье

Спикер парламента Молдавии и лидер их правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу потребовал от России не открывать избирательные участки в Приднестровье и пригрозил невнятными ответными мерами.
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