Физики пытались найти путешественников во времени с помощью интернета

Команда сфокусировалась на поиске путешественников из будущего, а не из прошлого. Они предположили, что технологии для создания машины времени в прошлом не существовали, а любые знания, которыми могли бы обладать гости из прошлого, касались бы событий, уже известных нам.
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