Ответ за действия Украины: В России суд арестовал счета двух американских банков на 372 млн долларов

ВТ

Врам Тавризов

Дочки любых западных банков юридически на территории РФ не относятся к головным банкам запада такого же названия - они самостоятельные юридически лица, действующие в РФ Поэтому взять их за одно место можно было почти в любое время после начала СВО При этом транзитные счета своих клиентов на западе головные банки запада давно выпотрошили и вывели к себе, если таковые были Эти суммы могут быть накоплены за период СВО для наших организации чисто номинально и цифры были заморожены в качестве наших ответок западу, вдобавок путём оценок ценных бумаг, акций и тп