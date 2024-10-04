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Ответ за действия Украины: В России суд арестовал счета двух американских банков на 372 млн долларов

Ответ за действия Украины: В России суд арестовал счета двух американских банков на 372 млн долларов

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase bank в русских банках на сумму в пределах 372 миллионов долларов.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Дочки  любых западных банков юридически на территории РФ не относятся к головным банкам запада такого же названия - они самостоятельные юридически лица, действующие в РФ Поэтому взять их за одно место можно было почти в любое время после начала СВО При этом транзитные счета своих клиентов на западе головные банки запада давно выпотрошили и вывели к себе, если таковые были Эти суммы могут быть накоплены за период СВО для наших организации чисто номинально и цифры были заморожены в качестве наших ответок западу, вдобавок путём оценок ценных бумаг, акций и тп
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14 час.
Владимир Иванов
Но наша Наебулина просрала миллиарды долларов!
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13 час.
warig Рыжаков
Надо на 250 миллиардов 💲
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