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Ветерану СВО с ПТСР отменили диагнозы и предъявили обвинение в самовольном оставлении части

Ветерану СВО с ПТСР отменили диагнозы и предъявили обвинение в самовольном оставлении части

29-летний ефрейтор Валерий Дымов получил минно-взрывную травму в ходе специальной военной операции (СВО), после чего у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и психогенный мутизм.

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