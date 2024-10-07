Лошадь не моя: власти Сочи упорно отказываются оплачивать ущерб природе из-за действий местного МУП Водоканал

Лошадь не моя: власти Сочи упорно отказываются оплачивать ущерб природе из-за действий местного МУП ВодоканалЧерноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора требует с администрации Сочи 84 млн руб.
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