Минтранс России назвал основные правила досмотра при въезде на Крымский мост

В майские праздники, а также летние каникулы пассажиропоток через переправу резко возрастет.В преддверии майских праздников и сезона летних отпусков в Министерстве транспорта России напомнили основные правила, которые действуют во время досмотра при въезде на Крымский мост.
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