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Вознесение Господне: суть праздника, история и приметы

Вознесение Господне: суть праздника, история и приметы

Суть праздника Земная жизнь Иисуса Христа завершилась Вознесением Господним. После воскресения он 40 дней был со своими учениками, рассказывал о Царствии Божьем, а на сороковой день повел апостолов на гору Елеонскую, благословил и вознесся на небо.

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