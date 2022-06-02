Вознесение Господне: суть праздника, история и приметы

Суть праздника Земная жизнь Иисуса Христа завершилась Вознесением Господним. После воскресения он 40 дней был со своими учениками, рассказывал о Царствии Божьем, а на сороковой день повел апостолов на гору Елеонскую, благословил и вознесся на небо.