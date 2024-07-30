Опасная смесь: гормональные таблетки и кофе угрожают здоровью

Медики предупредили, что гормональные лекарства могут вступить с кофе в опасную реакцию - эффект очень плачевныйКофе может влиять на усвоение, расщепление и выведение из организма некоторых лекарственных препаратов, что иногда приводит к серьезным последствиям.