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Нижегородская правда

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Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов откроет программу приема обращений

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов откроет программу приема обращений

Программу приёма обращений жителей планирует запустить экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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