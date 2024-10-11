В Дагестане раскрыто преступное сообщество фальшивомонетчиков

Следователь МВД возбудил новое уголовное дело против фальшивомонетчиков из Дагестана, обвиняемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и сбыте почти 10 миллионов поддельных рублей, сообщает «Лента.
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