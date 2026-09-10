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Царьград

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Учёные подтвердили: ограничения калорий замедляют старение ДНК

Учёные подтвердили: ограничения калорий замедляют старение ДНК

В журнале Cell опубликована работа, где учёные через высокоточное секвенирование выявили замедление возрастных мутаций в ДНК органов у мышей при сокращении калорий на 30%.

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