Магнитные бури в марте 2024 года: точные даты, вызовы и последствия

Магнитные бури – это явления, которые могут оказывать серьезное воздействие на жизнь на Земле. Возникновение этих бурь обусловлено солнечными вспышками, которые приводят к временным изменениям в магнитном поле нашей планеты.
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