Марочко: ВС РФ зачистили от ВСУ около 5 кв. км у Колодезей в ДНР

ЛУГАНСК, 14 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие зачистили от солдат ВСУ порядка 5 кв. км у населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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