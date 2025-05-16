На KazanForum открылось первое заседание Всероссийской Ассоциации халяль-индустрии

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © «Татар-информ» / Наталья Рыбакова Первое заседание Всероссийской Ассоциации индустрии халяль открылось сегодня на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани.
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