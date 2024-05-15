Мошенник, выдавая себя за начальника, пытался завладеть деньгами курганца

Все чаще зауральцы попадаются на уловки мошенников, которые выдают себя на руководство. Пишут в социальных сетях или используют популярные месседжеры и настоятельно просят выполнить ряд действий, припугивая, что иначе компания столкнется с рядом серьезных проблем.