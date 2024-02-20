В России хотят ужесточить доступ к программе льготного лизинга автомобилей: многие китайские модели могут вылететь из программы

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России выступает за ужесточение условий участия автомобилей в государственной программе льготного лизинга путем введения минимальной планки по уровню локализации производства.
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