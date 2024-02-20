В России хотят ужесточить доступ к программе льготного лизинга автомобилей: многие китайские модели могут вылететь из программы

Только странные люди покупают китайские авто, да ещё и электромобили! Ещё и в кредит!!!!! Хорошо, что за Уралом живут адекватные граждане РФ, выбирающие б/у Японцев, а не полу одноразовую Китайскую фуфель блестяшку.

Александр Лагуткин

Японская праворульная рухлядь чем лучше!? Привыкли вы за Уралом на этом старье ездить, так это ваш выбор. А люди до Урала помнят слова Г.Форда о том, какой автомобиль лучше.