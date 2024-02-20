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В России хотят ужесточить доступ к программе льготного лизинга автомобилей: многие китайские модели могут вылететь из программы

В России хотят ужесточить доступ к программе льготного лизинга автомобилей: многие китайские модели могут вылететь из программы

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России выступает за ужесточение условий участия автомобилей в государственной программе льготного лизинга путем введения минимальной планки по уровню локализации производства.

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Комментарии
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Игорь Человек
Только странные люди покупают китайские авто,  да ещё и электромобили!  Ещё и в кредит!!!!!                                                  Хорошо, что за Уралом живут адекватные граждане РФ, выбирающие б/у Японцев, а не полу одноразовую Китайскую фуфель блестяшку.
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19 час.
Александр Лагуткин
Японская праворульная рухлядь чем лучше!? Привыкли вы за Уралом на этом старье ездить, так это ваш выбор.  А люди до Урала  помнят слова Г.Форда о том, какой автомобиль лучше.
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19 час.

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