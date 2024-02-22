Путин: доля современного вооружения в ядерных войсках достигла 95%

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Доля современного вооружения в стратегических ядерных войсках России достигла 95%, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества, говоря об обеспечении армии страны.
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