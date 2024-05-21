Заседание СМИД стран ШОС начали с минуты молчания в память о Раиси

Участники заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) минутой молчания почтили память президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД страны Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, погибших в результате крушения вертолета.
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