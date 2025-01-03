Бастрыкин вмешался в дело о нападении на врачей скорой помощи

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на врача скорой помощи Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бригаду скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на СК.
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