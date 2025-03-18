Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен по решению площадки

Концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта в Оренбурге, отменен администрацией площадки. Причиной послужило обращение организации "Офицеры России" к губернатору из-за отношения певицы к Специальной военной операции.
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