Минфин США снял ряд санкций в отношении Сирии

Министерство финансов США сообщило о решении смягчить ряд санкций в отношении властей Сирии.Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, в соответствии с которой запланировано снова разрешить заключать сделки с правительственными учреждениями арабской республики о покупке и продаже энергоресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии