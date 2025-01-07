Минфин США снял ряд санкций в отношении Сирии

Министерство финансов США сообщило о решении смягчить ряд санкций в отношении властей Сирии.Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, в соответствии с которой запланировано снова разрешить заключать сделки с правительственными учреждениями арабской республики о покупке и продаже энергоресурсов.