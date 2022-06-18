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Глава МВД Великобритании раскритиковала решение ЕСПЧ по депортации мигрантов

Глава МВД Великобритании раскритиковала решение ЕСПЧ по депортации мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател раскритиковала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об остановке процесса депортации нелегальных мигрантов из Соединенного Королевства в Руанду, пишет газета The Daily Telegraph.

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