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Русская весна

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Снова идёт атака на Москву

Снова идёт атака на Москву

Снова идёт атака на Москву. За 2 часа сбиты 5 БПЛА, летевших на столицу. Экстренные службы работают на месте падения обломков, в 20:54 сообщил Собянин.

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